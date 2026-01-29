Chivas está viviendo los últimos meses de su relación con Puma, misma que concluirá al término del presente año futbolístico. Sin embargo, la marca alemana quiso despedirse a lo grande del Guadalajara y preparó un tercer uniforme especial, elegante y cargado de simbolismo, pensado como un homenaje a la historia y a las raíces del Rebaño Sagrado.

Tal como lo adelantamos en Rebaño Pasión, este tercer uniforme tiene como color predominante el azul rey combinado con detalles dorados, una clara referencia a la bandera de Jalisco. Además, el diseño incorpora elementos del primer escudo de las Chivas, el del Club Unión, lo que le da un marcado estilo retro que conecta el presente del equipo con sus orígenes.

El jersey fue manejado con absoluto hermetismo por parte del Club, Puma e incluso la propia Liga MX. Prueba de ello fue que la liga publicó los uniformes de todos los partidos de la Jornada 4, excepto el correspondiente al Atlético San Luis vs Chivas, esperando a que se realizara la presentación oficial para no arruinar la sorpresa del nuevo uniforme.

Los uniformes del San Luis vs Chivas son los únicos que no aparecen.

Aunque ya se dieron a conocer las primeras imágenes oficiales, el estreno en cancha se dará este fin de semana en la visita del Guadalajara a San Luis. Un partido que ahora tendrá un incentivo extra para Chivas: debutar su tercer uniforme con una victoria y mantener el paso perfecto en el Clausura 2026.

¿Cuándo veremos los nuevos uniformes de Chivas ahora con Nike?

Este tercer jersey será el último uniforme que Puma diseñe para Chivas dentro de su actual contrato, por lo que todo queda listo para el regreso de Nike como patrocinador del club. Sin embargo, debido a que el vínculo con la marca alemana finaliza hasta el cierre del año futbolístico, habrá que esperar muy probablemente a inicios de julio para comenzar a ver las primeras prendas Nike del Rebaño Sagrado.