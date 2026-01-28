Chivas se prepara para visitar al Atlético San Luis este sábado 31 de enero, en un partido donde el Guadalajara buscará sumar su cuarto triunfo consecutivo y mantenerse con paso perfecto en el Clausura 2026, alcanzando 12 puntos en cuatro jornadas. Si bien ningún rival es sencillo y los potosinos han mostrado un proyecto deportivo interesante, todo apunta a que llegarán seriamente debilitados al duelo frente al Rebaño Sagrado.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Juan Manuel Sanabria estaría muy cerca de dejar al Atlético San Luis para emigrar a la MLS. Por esta razón, es prácticamente un hecho que el lateral uruguayo no jugará ante Chivas, ya sea porque el traspaso se concrete antes del sábado o simplemente por precaución, para evitar una lesión que pueda poner en riesgo la negociación.

Juan Manuel Sanabria no jugaría el partido contra Chivas.

La posible baja de Sanabria representa un golpe durísimo para el cuadro tunero. El uruguayo es titular indiscutible y pieza clave en el esquema de Guillermo Abascal: disputó 16 partidos completos en el Apertura 2025, perdiéndose solo uno por expulsión. En el Clausura 2026 jugó los 90 minutos en dos de los tres encuentros y ya sumó una asistencia, ausentándose únicamente en la Jornada 2, lo que deja clara su importancia dentro del equipo.

Gabriel Milito seguramente ya tiene definido el plan de juego para la visita a San Luis, donde buscará imponer el estilo que le ha dado resultados en las primeras tres jornadas. No obstante, la ausencia de un futbolista tan determinante en el rival es un factor que no pasa desapercibido y que Chivas puede aprovechar para inclinar la balanza a su favor y acercarse a un nuevo triunfo.

Gabriel Milito sí tendrá plantel completo para la visita de Chivas al San Luis

Salvo la ausencia de Gilberto Sepúlveda, Gabriel Milito podrá contar con prácticamente todo su plantel para enfrentar al Atlético San Luis. A esto se suman las bajas ya conocidas por cuestiones deportivas, como Erick Gutiérrez y Alan Pulido. Con los seleccionados listos para iniciar y sin nuevas ausencias, Chivas llega como claro favorito para llevarse los tres puntos y mantener el arranque perfecto en el Clausura 2026.