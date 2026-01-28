Chivas y Puma estarían viviendo sus últimos meses de relación comercial, de acuerdo con fuertes rumores que no han sido desmentidos por ninguna de las dos partes. Todo apunta a que en el verano de este año el Guadalajara volverá a vestir Nike, marcando el final de una etapa con la marca alemana. Sin embargo, antes de despedirse, Puma buscaría cerrar con broche de oro y ya tendría listo el tercer uniforme del Rebaño Sagrado.

Los uniformes del San Luis vs Chivas son los únicos que no aparecen.

Este tercer jersey ha sido uno de los mejor resguardados en la historia reciente de Chivas, al grado de que son muy pocos los detalles que han salido a la luz. Incluso, llama la atención que, a pesar de que el Guadalajara estrenaría uniforme este sábado ante Atlético San Luis y que la Liga MX ya publicó los jerseys que usarán los equipos en la Jornada 4, el de Chivas aún no aparece en la plataforma oficial, alimentando aún más el misterio.

De acuerdo con diversas filtraciones, el uniforme sería de color azul rey, con franjas en azul marino formadas por el antiguo escudo del Rebaño Sagrado, lo que le daría un marcado toque retro. Además, el escudo iría en color dorado, en clara alusión a la bandera de Jalisco, cuyos colores principales son precisamente el azul y el amarillo.

Las mismas filtraciones señalan que el jersey sería presentado oficialmente este viernes, para posteriormente ser utilizado por el Guadalajara en la visita a Atlético San Luis del sábado. Por ello, no sería extraño que en las próximas horas comiencen a circular más imágenes que permitan ver con mayor claridad el diseño final, confirmando o desmintiendo los detalles que se han revelado hasta ahora.

Este sería el último uniforme de Puma, Nike regresará en el verano

Todo indica que este tercer uniforme azul sería el último de Puma con Chivas, ya que el contrato entre ambas partes estaría por concluir y Nike habría presentado una oferta más atractiva al Guadalajara. De confirmarse este escenario, tras la presentación de este jersey solo quedará esperar el primer vistazo a los nuevos uniformes de Chivas para la temporada 2026-2027, ya bajo la marca estadounidense.