Chivas está viviendo un momento de renovación en el área deportiva, en donde la ilusión de conseguir un nuevo campeonato está regresando entre los aficionados; sin embargo, la directiva encabezada por Amaury Vergara también tiene sus planes para poder embolsar más dinero en el futuro.

Uno de los socios comerciales más importantes del Guadalajara es la marca que confecciona su indumentaria, en donde Puma estaría viviendo sus últimos meses de contrato, por lo que los rumores sobre la llegada de Nike se estaría incrementando día tras día.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que entre la marca alemana y el chiverío existe un acuerdo legal en el que en caso de que Nike o cualquier otra marca realice una oferta formal para aliarse comercialmente con los tapatíos, la directiva debe comunicárselo a Puma para darle la oportunidad de mejorar la oferta y renovar automáticamente su convenio.

“Es verdad que existe un interés firme, real de la marca Nike por vestir al Guadalajara (…) ¿Qué no es real? No es real que ya haya un acuerdo firmado entre Guadalajara y Nike. Hay acercamientos, demostración de interés.

“Pude confirmar que, número uno: efectivamente, Puma que al igual que Televisa, tiene un derecho al tanto, es decir, si llega una oferta que sea mejor que lo que actualmente tiene con Puma, Chivas tiene la obligación de avisarle a Puma. Y si mejora la oferta, me quedo contigo.

“Y dos: Me dijeron que los tiempos en los contratos de ropa sí son diferentes a los de los contratos de cualquier otra cosa. A más tardar, en diciembre, tendría que estar el Guadalajara una oferta externa, si la hubiera, para darle a Puma ese derecho al tanto“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo termina el contrato con Puma?

El acuerdo con Puma llegaría a su fin el próximo verano, por lo que aún le restaría sacar una playera especial de cara al Clausura 2026, por lo que en caso de que la empresa alemana no muestre una oferta superior a la marca de la palomita, el chiverío apuntaría a cambiar de patrocinador en verano.