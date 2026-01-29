El proceso de adaptación de Mateo Chávez en Europa sigue sumando capítulos. En sus primeros meses como futbolista del AZ Alkmaar, el lateral mexicano continúa atravesando una etapa lógica de ajustes, competencia interna y aprendizaje, propia de cualquier joven que da el salto al fútbol europeo.

En ese contexto, el último partido del AZ dejó una señal que no pasó desapercibida. En la victoria 1-0 como visitante ante el Telstar, el Tiloncito Chávez no formó parte de la convocatoria, una ausencia que marca un punto de atención dentro de su presente en Países Bajos, más allá del resultado positivo del equipo.

AZ Alkmaar sumó tres puntos importantes y se ubica en el quinto lugar de la Eredivisie (@AZ Alkmaar)

Lejos de tratarse de un golpe definitivo, la situación se da en una temporada que recién comienza para el exjugador de Chivas. El canterano rojiblanco aún transita sus primeros meses en Europa, en una liga exigente como la Eredivisie y con un proceso de adaptación que suele demandar tiempo, especialmente en un puesto como el lateral izquierdo, donde la regularidad defensiva y la disciplina táctica pesan tanto como lo ofensivo.

Además, el Tiloncito ha cargado con un aspecto que ya arrastraba desde su etapa en el Rebaño Sagrado: la frecuencia de tarjetas amarillas, un detalle que puede incidir en la consideración del cuerpo técnico, pero que también forma parte del proceso de maduración futbolística a su edad.

¿Mateo Chávez puede perder terreno en la Selección Mexicana?

El escenario actual abre otra lectura inevitable: la Selección Mexicana. Mateo Chávez ha sido un nombre habitual en el radar del Tri para el lateral izquierdo, alternando titularidades con Jesús Gallardo. Sin embargo, en la última lista —compuesta exclusivamente por jugadores del medio local— también apareció Bryan González, actual titular en Chivas y quien podría hacer méritos para ganarse la oportunidad. De cara al Mundial, la continuidad y los minutos serán factores clave. Para Mateo Chávez, el desafío será consolidarse paso a paso y ganar terreno en el AZ.