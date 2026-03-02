En Guadalajara todo el mundo está muy expectante con lo que va a suceder con sus jugadores de cara al Mundial 2026. En medio de este contexto, Gabriel Milito recibe importantes noticias debido a que no perderá a Bryan González porque Mateo Chávez solo sufrió una luxación y solo requiere poco tiempo de recuperación.

No hay dudas de que Chivas se prepara para perder a varias piezas claves de su equipo debido a que Javier Aguirre tendrá en cuenta a más de dos jugadores del plantel rojiblanco para el Mundial 2026. De momento se sabe que es un hecho que estarán Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado, mientras que Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González pelean por un lugar en la lista final.

De esta manera, es un hecho que el Vasco vislumbra la posibilidad de llevarse entre tres y seis jugadores del Rebaño Sagrado para el Mundial 2026. Sin embargo, la lista podría incrementarse luego de que Mateo Chávez haya terminado lesionado en la Conference Leagues, por lo que Bryan González, el mejor lateral izquierdo de la Liga MX, volvió a estar en el radar para suplantar al Tiloncito.

Mateo Chávez no corre riesgo para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

No obstante desde Países Bajos confirmaron que solo fue una luxación y que estará pronto de regreso. “Mateo Chávez no está tan bien, el lateral izquierdo se lesionó y acudió al hospital el viernes por precaución. Ayer se dislocó el hombro, pero nuestro médico se lo colocó de inmediato. Tenemos que esperar a ver cómo se encuentra”, reveló Leeroy Echteld, técnico de AZ Alkmaar.

Bryan González no saldría de Chivas por el Mundial. (Foto: IMAGO7)

¿Qué jugador de Chivas cepilló Javier Aguirre para el Mundial 2026?

De cara a la Copa del Mundo 2026, Chivas sabe muy bien que Ángel Sepúlveda no será tenido en cuenta por Javier Aguirre para integrar la lista de jugadores de la Selección Mexicana. Habrá que ver qué va a suceder con Diego Campillo, quien debutó ante Islandia y que podría suplir a Luis Romo si no se recupera de su lesión muscular.