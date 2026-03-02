El Guadalajara viene de tener una dura derrota ante Toluca y dejó de ser líder del Clausura 2026 de la Liga MX. A pesar de la derrota ante el conjunto escarlata Fernando Hierro confirmó lo que muchos en la Liga MX no quieren aceptar que el Guadalajara de Gabriel Milito es un equipo está compitiendo muy bien y que se alegra por el momento que está atravesando.

Tras la derrota los Diablos Rojos, los anti-Chivas llegaron para señalar que ser líder durante seis jornadas fue porque hubo un calendario cómodo. Sin embargo, clubes que dicen grandes como América no pudieron contra Atlético de San Luis o Pachuca, dos rivales a los que el Rebaño Sagrado superó con facilidad.

El fin de semana Chivas volvió a tener un sábado complicado, perdió ante Toluca, pero dejó la sensación de que puede competir por el título. En la misma sintonía analizó la actualidad Fernando Hierro, exdirector deportivo del Guadalajara, sobre el partido que llevó adelante el Rebaño Sagrado en el Estadio Nemesio Diez.

Fernando Hierro contento por el presente de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Vi el partido de Toluca, es un equipo que está compitiendo muy bien, que está tercero en la clasificación todo sabemos lo del mundial, si le van a quitar a más o menos jugadores, pero eso ya depende de otra circunstancia. Me alegro de todo corazón que las Chivas estén muy bien y que esté ahí en lo más alto, peleando”, expresó el español en la previa al Clásico de las Leyendas entre Real Madrid y Barcelona.

Fernando Hierro feliz por las fuerzas básicas de Chivas

En la misma conferencia de prensa, Fernando Hierro se mostró feliz por el momento que viven los canteranos de Chivas porque considera que él y su equipo fueron responsables de este éxito. “Si hay una cosa que realmente sí que me alegro es que toda esa generación de los Armando, los Inda, los Hugo Camberos, etcétera, son chicos que empezamos nosotros hace 3 años hacer trabajos individualizados y que tuvo los ves que van llegando por gota. Eso sí que es algo que invertimos mucho tiempo tanto mi equipo de trabajo como yo, en el fortalecimiento, que entrenase, que el jugador de Verde Valle esté preparado y en eso hicimos mucho trabajo con las categorías inferiores”, cerró.