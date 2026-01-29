Uno de los jugadores que levanta la mano para tener un lugar en la Selección Nacional de México es Armando González. En medio del regreso de Chivas al Clausura 2026, Chepo de la Torre señaló que todavía le falta para estar en un Mundial con el conjunto nacional un comentario que se escucha en la prensa especializada y afición de la Liga MX.

No hay dudas de que la Hormiga González es uno de los jugadores a seguir en el presente torneo porque fue campeón de goleo en el Apertura 2025. A su vez, por la lesión Santiago Giménez, el canterano del Rebaño Sagrado se metió en la conversación para ser la tercera opción en la próxima Copa del Mundo.

En medio de este contexto, Armando González volvió a ser llamado por Javier Aguirre para los dos amistosos fuera de fecha FIFA ante Bolivia y Panamá de visitante. Sin embargo, en ninguno de los dos partidos pudo anotar, mientras que Germán Berterame marcó ante el seleccionado boliviano.

Armando González está en la lucha por un lugar al Mundial. (Foto: IMAGO7)

A falta 123 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, Chepo de la Torre dio a entender que el futbolista del Guadalajara le falta para ser tenidos en cuenta en el Tri. “Acuérdate que Armando no tiene más de 20 partidos completos. Antes para estar en la Selección Nacional si no tenías 60 partidos completos y si no eras titular indiscutibles no eras ni siquiera opción en la Selección”, expresó.

Y agregó: “Ahora hacen dos goles, se muestran bien y ya lo ponen en cualquier lugar del mundo. Entonces, son buenos jugadores, eso es indiscutible, pero hay que considerar las cosas. Paso a paso”.

¿Cuándo volverá a jugar Armando González en Chivas?

Armando González volverá a tener acción con Chivas el próximo sábado cuando enfrente a Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastra por la jornada 4 del Clausura 2026. El partido será transmitido por ESPN desde las 17:00 del Centro de México.