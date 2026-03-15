Luego de la victoria del Club Deportivo Guadalajara ante Santos Laguna, dentro de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026, Gabriel Milito tomó una decisión fundamental.

Como esta semana disputarán su partido pendiente de la Fecha 9 frente al Club León, el estratega argentino decidió no darles descanso a sus futbolistas para preparar desde este domingo su duelo ante la “Fiera”.

Por medio de redes sociales, el Rebaño Sagrado compartió un video del entrenamiento de este domingo, donde mencionan que ya están enfocados en su siguiente cotejo del Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y León?

El encuentro entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club León, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026, se disputará este miércoles 18 de marzo en el Estadio Akron, y está programado para iniciar a las 20:07 horas y podrá seguirse a través de la plataforma Amazon Prime.

Señalar que el Rebaño Sagrado llega a este cotejo en gran momento, ubicado en la tercera posición de la tabla general con 24 puntos, consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato. Por su parte, los “Esmeraldas” atraviesa un panorama complicado, ya que se presenta como antepenúltimo con apenas 10 unidades.