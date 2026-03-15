Fernando Beltrán fue uno de los futbolistas que tuvo que salir del Club Deportivo Guadalajara tras la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica, ya que el mediocampista no logró convencer del todo al estratega argentino para mantenerse dentro de su proyecto deportivo.

El “Nene”, quien en su momento apuntaba a convertirse en una de las grandes figuras de Chivas, terminó saliendo con cierto malestar, tanto con la institución como con parte de la afición rojiblanca, no obstante, su continuidad ya era complicada, pues desde hacía tiempo su rendimiento venía a la baja.

Tras salir por la puerta de atrás del Rebaño Sagrado, fue el Club León quien le abrió las puertas. Sin embargo, su panorama no mejoró, ya que bajo el mando de Ignacio Ambriz perdió protagonismo.

Es así que su valor se ha ido desplomando desde que se fue del Club Deportivo Guadalajara, donde llegó a costar 6 millones de euros, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt.

El valor de Fernando Beltrán se desploma en el Club León.

Luego de salir de Chivas, ¿cuál es el nuevo valor de Fernando Beltrán?

Según la fuente antes mencionada, el actual valor de Fernando Beltrán en el Club León es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 61 millones de pesos mexicanos, la mitad de lo que llegó a costar en Chivas.

Cabe mencionar que este miércoles el “Nene” se verálas caras de nueva cuenta con el Rebaño Sagrado, en partido pendiente de la Fecha 9, a disputarse en la cancha del Estadio Akron a las 20:07 horas.