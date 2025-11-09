Tapatío cerró su fracaso en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX tras golear ante Dorados de Sinaloa por 4-1. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, conoce cómo cerraron Sergio Aguayo y Vladimir Moragrega en la tabla de goleo en la segunda división del futbol mexicano.

El equipo de Arturo Ortega no estuvo a la altura de la circunstancias y quedó muy lejos del último puesto de clasificación a la Liguilla. Llegó a la última jornada con seis puntos de diferencia de Tepatitlán, octavo clasificado a la Fiesta Grande.

En el Estadio Akron, Tapatío se impuso por 4-1 gracias a un hat-trick de Sergio Aguayo, mientras que Vladimir Moregrega anotó el 3-0 parcial. Por otro lado, Dorados de Sinaloa logró descontar en el segundo tiempo con golazo de Alan Ramos.

Vladimir Moragrega anotó el 3-0 parcial ante Dorados. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo quedaron Sergio Aguayo y Vladimir Moragrega en la tabla de goleo?

Tras el último partido, Sergio Aguayo quedó como el goleador de Tapatío con ocho anotaciones y cuarto de la tabla de goleo, mientras que Vladimir Moragrega finalizó 12° con seis goles. Cabe destacar que el campeón de goleo fue Juan José Calero de Venados con 15 goles.

¿Cómo finalizó Tapatío en la tabla de posiciones?

Tras 14 partidos disputados Tapatío cerró la fase regular del Apertura 2025 en la undécima posición de la tabla general con 15 puntos. Los Cabritos quedaron a 3 puntos de Tepatitlán, último clasificado a la Liguilla, y a 15 de Atlante, superlíder del torneo.