Adolfo Bautista protagonizó un polémico hecho cuando lo filmaron en una situación donde supuestamente estaría sobornando policías. El ídolo del Club Deportivo Guadalajara fue cuestionado por el hecho donde se lo ve intercambiando algo con las autoridades.

Luego de unos días sin dar declaraciones ni publicar algo al respecto, el Bofo reapareció a través de su cuenta de X. Lo único que escribió el exfutbolista fue “La mentira“ y posteó un video con un enigmático mensaje de vida. Quien hablaba en la grabación era Daniel Habif.

El nacido en Mazatlán es un conocido orador motivacional que publicó varios libros de autoayuda. En el video, Habif platica de Dios, entre otras cosas. “El cielo, querido, escucha lo que tu lengua escupe. La vida siempre cobra intereses cuando la soberbia se atreve a pronunciar algo”, afirmó.

Bautista publicó el video y se expuso a recibir muchas críticas, algo que sucedió en los comentarios de los usuarios de X. Allí se pueden observar varios memes que ironizan con la situación que protagonizó junto a los policías. Sin embargo, el Bofo no contestó ninguno de ellos.

El video del Bofo Bautista donde supuestamente soborna a dos policías

En su vehículo, Adolfo Bautista se encontraba conversando con un hombre y una mujer, ambos policías. En un momento, uno de ellos parece devolverle la licencia o algo similar y allí se habría dado el intercambio donde el Bojo le podría haber dejado una “mordida” al oficial.