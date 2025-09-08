La gran discusión del momento en el ámbito del Club Deportivo Guadalajara es cuánto crédito le queda a Gabriel Milito. Buenas intenciones en el juego no fueron acompañadas por buenos resultados. En exclusiva con Rebaño Pasión, Miguel Ponce afirmó que solo eso es lo que le falta a Chivas: resultados, y considera que gran parte de la culpa la tienen los errores individuales.

“A Chivas lo que le está fallando son los resultados. ¿A qué me refiero? Que no ha sumado puntos y, al final de cuentas, eso es lo que importa en el torneo para estar subiendo en los primeros lugares. Falló con los errores, tanto defensivos como ofensivos. En cada partido se cometen errores que los equipos rivales no perdonan”, sostuvo el exfutbolista del Guadalajara.

Miguel Ponce vivió 3 etapas en Chivas entre 2010 y 2022. (Getty)

Ponce también observa una falta de actividad en la ofensiva: “Además, a la hora de atacar tampoco fue concreto, no terminó las jugadas y también, obviamente, termina afectando. De cierta manera, si ves cómo juegan, te puede dejar tranquilo porque sabes a lo que juegan. Hay una idea de juego“.

“Normalmente, cuando estás en estas situaciones, dices: ‘Bueno, no tienen ni pies ni cabeza, no hay idea de juego, no hay absolutamente nada y además están perdiendo’. Hasta los mismos entrenadores rivales han reconocido el futbol que ha venido trabajando el equipo“, agregó.

Miguel Ponce lanza guiño para Gabriel Milito pidiendo paciencia para su proyecto

Los próximos partidos de Chivas (América, Tigres y Toluca) representan una máxima exigencia para Gabriel Milito y sus dirigidos. Sin embargo, Miguel Ponce pide paciencia para él pese a que no lleguen buenos resultados. Lo mejor, según su punto de vista, sería sostenerlo todo el torneo.

“Para Chivas son finales. El error que se pudiera cometer es correr a Milito. De cierta manera, quien llegue no va a traer esa varita mágica, porque también va a traer su idea de juego. Va a cambiar los futbolistas porque si no sería como seguir con la alineación que tenía el otro entrenador. Si cambiaron al DT, también tienes que cambiar el equipo que estaba jugando”, expresó.

“Deberían aguantarlo todo el torneo, porque si no es volver a empezar, y nada te garantiza que levante el changarro”, cerró Ponce. El exfutbolista del Rebaño Sagrado fue en la misma sintonía que otros profesionales con pasado en el club tapatío, ya que en los últimos años se dieron muchos cambios de rumbo que no mejoraron el presente.