Uno de los jugadores señalados por bajo rendimiento en el Club Deportivo Guadalajara es Luis Romo. El ex Cruz Azul cometió errores puntuales que derivaron en penales o goles para los rivales. Por sus fallos en el Apertura 2025 recibió muchas críticas. Sin embargo, hay una parte positiva.

Además de ser el único jugador, junto a Raúl Rangel, que participó de todos los minutos del torneo, Romo acumula algunas buenas estadísticas. Por ejemplo, el futbolista es quien tiene mayor cantidad de balones recuperados en disputa (29) en Chivas y toda la Liga MX.

Raúl Rangel no estuvo en el amistoso contra León por estar convocado a la Selección Mexicana. (Getty)

Luis Romo no fue parte del amistoso contra el Club León por descanso

Como se mencionaba anteriormente, Luis Romo y Raúl Rangel son los únicos jugadores de Chivas que fueron parte de todos los minutos del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025. De esta manera, Gabriel Milito decidió que el mediocampista debía descansar ante el trajín de partidos.