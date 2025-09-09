El Guadalajara tiene graves problemas defensivos en cada partido y no hay jugador que no sea protagonista de un error. Uno de ellos Gilberto Sepúlveda quien sigue como titular en el equipo de Gabriel Milito a pesar de tener estas insólitas estadísticas en contra.

A lo largo de los diferentes partidos Luis Romo es seguido de cerca por la cantidad de errores que tuvo y que terminaron en gol. Detrás de él podrían aparecer Érick Gutiérrez y Daniel Aguirre por provocar penales, y Raúl Rangel por los goles que le anotaron en la Leagues Cup.

En el último tiempo Gilberto Sepúlveda quedó en medio de la ola de críticas por la gran cantidad de errores al momento de defender. Sin embargo, Gabriel Milito lo tiene como uno de los jugadores titulares a pesar de ser uno de los peores estadísticas del equipo al momento de defender.

Gilberto Sepúlveda tiene las peores estadística defensivas. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por GolStats, el Tiba en el Apertura 2025 es el sexto en el Guadalajara con balones recuperados en disputa, el séptimo en balones recuperados, el sexto en rechazos y noveno ganando en el 1vs1. La única a favor que tiene es un 86% de efectividad al momento de pasar el balón.

