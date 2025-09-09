Uno de los jugadores que no terminó de marcar la diferencia esperada es Chicharito Hernández quien desde que regresó a Chivas solamente anotó tres goles. En medio de este contexto, el atacante rojiblanco jugó un partido para el olvido ante León, falló un claro y desde las gradas se ve aún peor su fallo.

El máximo goleador de la Selección Mexicana llegó en el 2024, pero en más de un año y medio no pudo marcar la diferencia. Es más, el atacante estuvo más tiempo en la enfermería, jugando un puñado de minutos para volver a tener ritmo y aportar tres goles oficiales.

El domingo Chicharito Hernández no solo volvió a jugar en Chivas, sino que además tuvo una jugada clara para anotar el primer gol del partido ante León. Sin embargo, falló cuando en la portería Óscar Damián García se encontraba en uno de los palos.

Chicharito Hernández falló un gol cantado ante León. (Foto: IMAGO7)

En las redes sociales se hizo viral una toma desde las gradas donde se ve claramente que Javier Hernández no se resbaló, sino que midió mal al momento de rematar y le erró. Después se puede hablar de cuán firme estaba en el campo de juego, pero es un claro el error del experimentado jugador.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.