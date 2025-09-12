El ciclo de Gabriel Milito como entrenador de Chivas no ha comenzado de la manera esperada. Si bien el Rebaño tuvo un buena pretemporada que ilusionó a su afición, los resultados están siendo decepcionantes en el Apertura 2025, donde el conjunto rojiblanco ocupa los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Aunque es cierto que Guadalajara mereció mejor suerte en algunos partidos, la obligación es máxima y el próximo rival será nada menos que América en el Clásico Nacional. Para muchos, este partido puede ser el despegue del Rebaño, que necesita escalar en la tabla y volver a posicionarse como candidato a pelear por el título.

De hecho, el Observatorio de Fútbol del CIES elaboró un informe con las probabilidades que tiene cada equipo para ganar el título. Allí, Chivas ocupa el 5° lugar por detrás de Cruz Azul, América, Tigres y Monterrey, con un 7,5% de chances para consagrarse campeón de la Liga MX después de mucho tiempo.

Este modelo, que combina variables deportivas, económicas y demográficas, pone a Cruz Azul como el máximo favorito a consagrarse, con un 41,4%, con mucha diferencia por sobre sus perseguidores: América (15,2%), Tigres (11,8%) y Monterrey (10,9).

El calendario de Chivas en el Apertura 2025

El Rebaño tiene por delante semanas cruciales para sus expectativas en la fase regular de la Liga MX, pues vendrán dos fechas entre semana en las que se enfrentará a rivales de máxima exigencia.