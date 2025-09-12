Goles, lujos, jugadores y demás incidencias marcaron ciertos partidos entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club América. Así fue el caso del Clásico Nacional que se jugó en el 28 de septiembre de 2019. En aquella oportunidad, Antonio Briseño aplicó una entrada sobre Giovani dos Santos que lo hizo salir de la cancha.

El árbitro de aquel juego era Fernando Guerrero. Lo curioso es que ahora el Cantante reveló el trasfondo de la jugada y comentó que iba a sacar tarjeta amarilla, pese a la gravedad de la infracción. Sin embargo, al ver la herida en la pierna del jugador azulcrema decidió expulsar al Pollo.

“Es una jugada atípica, porque nunca te imaginas que va a suceder en esa magnitud. Cuando estás en la cancha no piensas que va a ocurrir esa lesión muy aparatosa, muy ostentosa. Te impresiona cuando la ves“, explicó el exárbitro en la cadena TUDN.

“En cancha nada más iba a amonestar, pero al ver la pierna me adelanté al uso del VAR. Pensé que había sido una tarjeta amarilla pero mi asistente me reafirmó que era roja y la sacó. Fue una jugada bien impactante”, confesó Guerrero, revelando un proceder incorrecto en aquel momento.

Guillermo Ochoa y Paul Aguilar fueron a buscar a Antonio Briseño por la patada a dos Santos

Luego de la dura infracción, Guillermo Ochoa y Paul Aguilar increparon al defensor rojiblanco. Incluso se llegó a decir que el portero había escupido a Briseño, algo que ahora Fernando Guerrero desmintió: “No lo escupió, eso te lo puede decir el Pollo. Me acuerdo que Paul Aguilar también estaba muy molesto, fue a buscarlo porque vio la magnitud de la herida, pero no hubo nada de parte de Ochoa ni de ningún jugador”.

Dos jugadores de Chivas fueron expulsados en la derrota ante el América de 2019

Además de lo que sucedió con Antonio Briseño, que vio la tarjeta roja a los 37 minutos del primer tiempo, Alan Cervantes también fue expulsado. El mediocampista vio la cartulina colorada a los 28 minutos del segundo tiempo. Finalmente, el partido terminó con un marcador que dictó un triunfo por 4 a 1 para el América.