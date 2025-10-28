Javier Hernández es uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos en la historia de la Selección Nacional, tras haber brillado en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En esos torneos fue pieza clave en victorias memorables frente a Francia, Croacia y Alemania, consolidándose como el máximo goleador histórico del Tricolor y una de las figuras más queridas del futbol mexicano.

Con el Mundial de 2026 acercándose y teniendo como una de sus sedes a Guadalajara, la ciudad natal del delantero, se tenía previsto que Chicharito fuera uno de los embajadores oficiales. Sin embargo, esa posibilidad se ha descartado debido a las recientes controversias en las que se ha visto envuelto el jugador de Chivas.

De acuerdo con información de Sports Illustrated México, el comité organizador habría decidido no incluirlo en la lista de embajadores tras la publicación de videos en los que Hernández expresó opiniones consideradas machistas, asegurando que las mujeres debían “dejarse guiar por un hombre” y que aquellas que no lo hacían estaban “fracasando”. Las declaraciones generaron fuertes críticas y, según reportes, influyeron directamente en la decisión.

Aun con las polémicas, Javier Hernández ha mantenido cierta presencia en la promoción del Mundial 2026. En junio de este año apareció en un video oficial difundido en las redes sociales del torneo, dando la bienvenida a los visitantes a Guadalajara y destacando lo importante que ha sido la ciudad en su vida y la de su familia. No obstante, su papel se ha limitado a apariciones puntuales, sin un rol formal dentro del comité local.

Chicharito Hernández no ha sido convocado los últimos dos partidos con Chivas

En el aspecto deportivo, la situación de Chicharito con Chivas sigue siendo incierta. Ha tenido poca participación en el Apertura 2025 y no fue convocado a los recientes partidos frente a Querétaro y Atlas, lo que alimenta los rumores de una posible salida del club al finalizar el torneo.