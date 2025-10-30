El ex delantero rojiblanco Adolfo Bautista fue parte del duelo de exhibición entre las leyendas del Club Deportivo Guadalajara y el Club América que se disputó el pasado 26 de octubre en Tijuana. Durante el partido, el Bofo tuvo la oportunidad de convertir desde el punto penal, pero el disparo fue detenido por el portero rival.

El espectáculo, celebrado en el Estadio Chevron de Tijuana, tuvo como resultado final una victoria de América por 6‑4, con goles de ambas escuadras en un ambiente de nostalgia y revuelo para la afición. Tras la protesta de los jugadores azulcremas, el Bofo no pudo engañar al portero Alberto Becerra, quien le contuvo el tiro cruzado.

El Bofo Bautista formó parte del plantel de leyendas de Chivas que incluyó a otros nombres como Omar Arellano, Carlos Salcido o Hector Reynoso. El evento brindó una revisión de aquella gran rivalidad, aunque en un formato relajado.

En redes sociales se hizo notar el error del Bofo al ejecutar el penal, y algunos aficionados mencionaron la frase “Los genios también fallan”, recordando la calidad que supo tener el delantero en sus etapas como jugador rojiblanco.