Aunque Chivas debutará este sábado en el Clausura 2026 frente a Pachuca, la directiva rojiblanca continúa afinando detalles en la planeación deportiva, particularmente en el tema de altas y bajas. Todo apunta a que el plantel ya está cerrado y que únicamente se buscará dar salida a futbolistas que no entran en planes, sin embargo, una oportunidad inesperada acaba de surgir y podría hacer reconsiderar el panorama.

El nombre que volvió a colocarse sobre la mesa es el de Hirving Lozano, quien se quedará sin actividad en 2026 luego de que el Director Deportivo del San Diego FC, Tyler Heaps, confirmara públicamente que el atacante mexicano no entra en planes para la próxima temporada de la MLS. La situación genera aún más incertidumbre considerando que Lozano tiene contrato vigente con el club estadounidense hasta 2028.

La relación entre Lozano y el San Diego FC se deterioró en el cierre de la temporada pasada. El delantero mexicano fue castigado disciplinariamente por el club, lo que derivó en su exclusión de una convocatoria clave ante Portland Timbers. Aunque posteriormente ofreció una disculpa pública, todo indica que no fue suficiente para recomponer la relación con la directiva y el cuerpo técnico.

Desde hace varios meses, el nombre del Chucky ha sido vinculado con Chivas, en gran parte por su cercanía con los altos mandos de Nike, marca que vestirá al Guadalajara a partir de la temporada 2026-2027. Si bien hasta ahora no hubo movimientos concretos, el nuevo escenario podría abrir la puerta a que la directiva rojiblanca al menos sondee las condiciones con el San Diego FC.

El sueldo sería el principal problema si Chivas quiere fichar a Hirving Lozano

El gran obstáculo para que Hirving Lozano llegue al Guadalajara es, sin duda, el tema salarial. El atacante mexicano se encuentra entre los cinco jugadores mejor pagados de la MLS, con un sueldo cercano a los 7.6 millones de dólares anuales, una cifra completamente fuera del alcance no solo de Chivas, sino de cualquier club de la Liga MX. Con dos años más de contrato por cumplir, Lozano no tendría motivos para reducir sus pretensiones económicas, por lo que su llegada al Rebaño Sagrado luce extremadamente complicada.