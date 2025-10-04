Nike se convertiría en 2026 en el patrocinador de Chivas y tiraría la casa por la ventana

En verano próximo, Hirving ‘Chucky’ Lozano podría convertirse en el refuerzo estelar del Club Deportivo Guadalajara, una vez finalizado el Mundial de 2026 y llegaría gracias a Nike.

De acuerdo con información de Jesús Bernal, reportero de ESPN, el arribo de Nike como patrocinador de Chivas podría influir en la llegada del canterano de los Tuzos del Pachuca, quien actualmente milita en el San Diego FC de la Major League Soccer (MLS).

“Se espera que el próximo año sea el que vista al Guadalajara, esto sería para el verano del próximo año. Si habría que ir pensando en esa bomba con la que Nike quisiera llegar a las Chivas, querrán tirar la casa por la ventana”, dijo el comunicador en su canal de YouTube.

“Por lo general, cuando se hacen este tipo de acuerdos mucho tienen que ver con jugadores que esa propia marca patrocina. Dejo dos claros ejemplos de esta situación: Oribe Peralta, que terminó por ser un mal fichaje, pero llegó con un nombre, una trayectoria y reconocimiento. ¿Quién lo patrocinaba? Puma. ¿Quién vestía a Chivas? Puma. Javier Hernández, ¿quién lo patrocinaba? Puma. ¿Quién vestía a Chivas? Puma”, agregó.

¿Cuánto podría ganar el ‘Chucky’ Lozano en Chivas?

En caso de que Nike logre el fichaje de Hirving ‘Chucky’ Lozano para el Club Deportivo Guadalajara en verano próximo, podría ofrecerle un sueldo similar al que actualmente percibe en San Diego FC.De acuerdo con diversos reportes, el ‘Chucky’ Lozano gana en el equipo estadounidense entre 7 y 9 millones de dólares al año, más del doble de lo que gana Javier ‘Chicharito’ Hernández.