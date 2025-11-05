Desde la llegada de Fernando Hierro a la directiva de Chivas, comenzó a cambiar el panorama y la visión del club en el momento de buscar refuerzos, ya que se comenzaron a explorar otros mercados con futbolistas mexicanos, en donde el más valioso es la MLS de Estados Unidos.

Es por eso que el Guadalajara ha destinado mucho tiempo a buscar jugadores que cuenten con la nacionalidad mexicana para que puedan apuntalar a los planteles de diferentes categorías, en donde uno de los que más ha llamado la atención es el mediocampista Brian Gutiérrez.

El mediocampista ofensivo que milita en el Chicago Fire encendió las alertas en el futbol nacional después de que compartiera en sus redes sociales una fotografía con su pasaporte mexicano en la mano, lo que le abre la puerta a jugar en la Selección y hasta en Chivas.

Hay que recordar que el futbolista de 22 años ha participado en categorías menores con la escuadra de Estados Unidos, además de un par de duelos amistosos con el combinado mayor de las Barras y las Estrellas, por lo que no habría impedimento para cambiar de federación y portar la camiseta de México.

¿Cuánto cuesta la carta de Brian Gutiérrez que pertenece a Chicago Fire?

Según el portal especializado en valuar a los futbolistas, Transfermarkt, el mediocampista mexico-estadounidense tendría un valor estimado de 5 millones de dólares y contaría con contrato vigente hasta diciembre del 2028 con la escuadra de la MLS.