Las Chivas de Guadalajara cerraron la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX con una resonante victoria por 4-2 ante Rayados de Monterrey. El Rebaño Sagrado firmó una primera mitad notable, donde ya ganaba por tres goles de diferencia antes de la media hora. De esta manera, cerró el torneo de manera ilusionante ante su público en el Estadio Akron.

Cruz Azul será el rival en Liguilla

El Guadalajara ya tenía asegurado el sexto lugar, por lo que sólo restaba esperar los resultados de los otros equipos ya clasificados. Tigres y Toluca ganaron sus respectivos compromisos, mientras que Cruz Azul perdió como local ante Pumas UNAM y por eso quedó en tercer lugar, por lo que será el rival de Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025. Se esperan dos choques vibrantes, con dos equipos a los que les gusta dominar desde la tenencia del balón.

Armando González se consagró campeón de goleo

Además del triunfo en sí mismo y de la clasificación, todo Chivas esperaba que Armando González pudiera coronarse campeón de goleo. La Hormiga convirtió de cabeza el segundo tanto frente a Rayados, mientras que sus competidores, Joao Pedro y Paulinho, también convirtieron, por lo que los tres se coronaron compartiendo el galardón con 12 tantos en el Apertura 2025.

La Hormiga convirtió ante Rayados y se coronó campeón de goleo del Apertura 2025 (Imago7)

Chicharito Hernández, gol y emoción

Otro momento emotivo de la jornada se vivió con el gol de Chicharito Hernández para sellar el triunfo por 4-2. El experimentado centrodelantero ingresó en el complemento y sobre el cierre marcó de cabeza, con algo de fortuna, antes de romper en llanto por lo que pudo ser su último gol con la playera rojiblanca, pues cabe destacar que en diciembre acaba contrato y en principio no continuaría en la institución.

La palabra de Gabriel Milito tras conseguir la clasificación

En rueda de prensa, el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, fue cauteloso tras la clasificación del Rebaño Sagrado para los Cuartos de Final: “Recuerdo lo que opinaban cuando no ganábamos, no me voy a subir al barco triunfalista. Partido a partido, el tiempo dirá para qué estamos. El funcionamiento es muy bueno, pero seguiremos con ese perfil”, expresó el estratega argentino.