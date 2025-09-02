El tema de debate alrededor del Club Deportivo Guadalajara tiene a Gabriel Milito como protagonista. Uno de los que se sumó a la discusión fue Fernando Quirarte. En sintonía a lo que opinó la mayoría de las personalidades relacionadas al futbol, el Sheriff se mostró a favor de la continuidad del Mariscal.

Además, Quirarte señaló a los jugadores por el mal momento de Chivas. “El entrenador hace su función, el jugador actúa. Ahora pasa más por el lado de los jugadores. Siento que falta más exigencia dentro de la cancha. Se deben partir el alma y faltarle el respeto dentro de la cancha. Tiene que haber esa comunicación fuerte dentro del terreno de juego”, sostuvo.

Fernando Quirarte fue jugador de Chivas entre 1973 y 1987. (Imago7)

Luego, en diálogo con ESPN, el exjugador y director técnico del Rebaño Sagrado agregó: “Se necesita ese grito para mejorar las cosas. Pasa más por los jugadores, no porque no se estén entregando, creo que pasa por esa falta de respeto de exigirle al compañero de al lado, al de enfrente”.

Por otra parte, Quirarte aseguró que se debe evitar cortar los procesos de manera prematura, como sucedió en el último tiempo. A principio de julio, el Sheriff visitó a la plantilla del primer equipo y al cuerpo técnico de Chivas, hecho que ahora recordó y aseguró que Milito le cayó bien.

Fernando Quirarte conoció a Gabriel Milito y se llevó una buena impresión

“Con todo lo que ha pasado, por ejemplo, lo de Pauno (Veljko Paunovic) se cortó, luego lo de (Fernando) Gago. Ahora llega otro entrenador, he platicado una sola vez con él y su personalidad me gustó. Por lo que he visto siento que los jugadores están tratando de entender lo que quieren para el equipo”, manifestó Fernando Quirarte.

A menos de 2 semanas, Fernando Quirarte opinó sobre el Clásico Nacional

El próximo desafío de Chivas será el Clásico Nacional contra el América, algo que Quirarte calificó como un “partido aparte“. Además, también consideró que no se siente igual jugarlo en el Estadio Ciudad de los Deportes que en el Estadio Azteca, por el calor de cada recinto.