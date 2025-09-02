La nueva derrota de las Chivas de Guadalajara sirvió para que los partidarios del acérrimo rival lo utilicen para hacer sus chistes y no es para menos, estar ubicados en el lugar 16 de la tabla general no es algo para enorgullecerse y fue Moisés Muñoz, exarquero del América, quien se aprovechó del mal momento.

Fue durante la transmisión del partido América frente a Pachuca el sábado pasado, a través de la plataforma de Miguel Layún, donde algunos comentarios encendieron a Moy Muñoz, quien fue clave para el campeonato del 2013 cuando vencieron a Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Esto motivó a que el ahora comentarista se diera a la tarea de responder con un contundente mensaje que caló hondo en las Chivas, pues sumaron un descalabro más y apenas tienen cuatro puntos de 18 posibles, aunque cuentan con un partido pendiente ante Tigres de la UANL.

Chivas no pudo con Cruz Azul el sábado. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

“Para los que dicen que ‘arriba las Chivas, arriba las Chivas’, pues sí, arriba del Puebla y Querétaro nada más. Son de los únicos de los que pueden estar arriba”, fue parte de lo que comentó el exarquero de los azulcremas, pero surgido del Morelia.

Chivas se medirá a León en un amistoso

Con la Fecha FIFA que se viene para el siguiente fin de semana, Guadalajara no verá actividad en la Liga MX, para fortuna del entrenador Gabriel Milito.

Pero sostendrán un partido amistoso el domingo en Chicago enfrentando a León en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México en el SeatGeek Stadium. La transmisión se podrá ver por la señal de Amazon Prime.