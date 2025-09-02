Chivas llevó adelante un buen mercado de pases luego de que haya gastado cerca de 13 millones de dólares por cuatro refuerzos. En medio del inicio del Apertura 2025 dan a conocer que Ronaldo Nájera, defensor que estuvo en la carpeta Javier Mier, se convierte en futbolista de Atlético Madrid B de España.

Uno de los grandes puntos a reforzar en este mercado de pases fue la central la cual se encontró muy golpeada ante la salida de Jesús Orozco Chiquete. Tras la llegada de Miguel Tapias en libro de pases de invierno, el Guadalajara fue en busca de otro central y finalmente regresó Diego Campillo al club que lo vio nacer.

El canterano que volvió a Chivas formaba parte de una larga lista de jugadores que seguía de cerca Javier Mier para reforzar la defensa rojiblanca. Uno de ellos es Ronaldo Nájera futbolista con pasado en Tigres se encontraba en Atlético de San Luis cuando lo buscaba el Guadalajara.

Ronaldo Nájera jugará en Europa. (Foto: IMAGO7)

En las últimas horas, la joya que el Guadalajara pretendía fichar en este libro de pases finalmente jugará en Atlético de Madrid B. Según lo informado por Diario Récord el futbolista de 22 años haría oficial su llegada a su nuevo equipo en las próximas horas.

¿Quién es Ronaldo Nájera?

Ronaldo Nájera es un jugador de 22 años que juega de mediocentro y por el carril derecho. A Atlético de San Luis llegó libre y lleva jugado 31 partidos, anotó tres goles y dio cuatro asistencias en 1420 minutos de acción hasta el Clausura 2025.