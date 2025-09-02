Las Chivas de Guadalajara llegaron a esta Fecha FIFA con los peores resultados que se pudieron imaginar de la mano de Gabriel Milito. Por lo cual es urgente que cierren filas y busquen la manera de prepararse mejor que nunca antes del Clásico Nacional de la Jornada 8 que se realizará en un par de semanas.

Mientras la directiva del Rebaño Sagrado espera que el proyecto del timonel argentino surta efecto en el partido más esperado por la afición, tendrán un par de semanas para trabajar con mayor tranquilidad y viajarán a Estados Unidos a un encuentro amistoso contra León el próximo domingo.

Los jugadores de Chivas recibieron descanso domingo y lunes, retomando los entrenamientos este martes por la tarde, con la finalidad de que se quiten un poco de presión y regresen con bríos renovados a las instalaciones de Verde Valle, donde trabajarán hasta el viernes para el partido del domingo a las 14:00 horas que se podrá ver por Amazon Prime.

Chivas suma cuatro puntos de 18 posibles. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

Martes 2 de septiembre

Entrenamiento en Verde Valle

4:00 PM

Miércoles 3 de septiembre

Entrenamiento en Verde Valle

9:30 AM

Jueves 4 de septiembre

Entrenamiento en Verde Valle

9:30 AM

Viernes 5 de septiembre

Entrenamiento en Verde Valle

10:30 AM

*Viaje a Chicago al concluir la práctica

Sábado 6 de septiembre

Entrenamiento en las instalaciones del Chicago Fire

9:30 AM

Domingo 7 de septiembre

Chivas vs León

Partido amistoso

SeatGeek Stadium, Chicago, Illinois.

7 de septiembre, 3:00 PM (H.L.) – 2:00 PM (T.C.M.)

Se complica el panorama para Chivas en el Apertura 2025

. Después sostendrán dos compromisos importantes contra Tigres y Toluca en el Estadio Akron y en la Fecha 10 se medirán a Necaxa, también el Gigante de Zapopan.