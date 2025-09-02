Para encontrar la última victoria de Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX hay que irse a la jornada 3 donde el Guadalajara se impuso por 4-3 ante Atlético de San Luis. La tabla hoy indica que Chivas es décimo sexto lugar de la tabla general de posiciones con cuatro puntos y con la imagen de merecer más que derrotas.

En medio de este contexto adverso, Francisco Gabriel de Anda habló en la mesa de Futbol Picante para advertir que ni con Gabriel Milito ni con otro entrenador esta realidad del Rebaño Sagrado va a cambiar. El exdirectivo del conjunto rojiblanco explicó que hoy no cuentan con los mejores mexicanos y que necesitan sacudir toda la estructura para estar más arriba.

“Chivas merecía más. Fue injusto el resultado. La realidad es que Chivas históricamente siempre tuvo a los jugadores, a los mejores jugadores mexicanos, los más caros. Siempre había una inversión por parte de Chivas por traer a los mejores jugadores mexicanos y disputaban la liga contra tres extranjeros, cuatro extranjeros. Hoy, con todo respeto, no son los mejores mexicanos, ni los que más cuestan, ni los más valiosos. Los mejores mexicanos están en otros equipos y compite Chivas contra 8, 9, 10 extranjeros, en algunos casos de muy alto nivel”, expresó.

Y añadió: “Entonces, pongas al técnico que pongas, vamos a escuchar el mismo discurso. ‘No, yo no me bajo del barco. No, yo sigo. No, el equipo está convencido’. A Chivas no le alcanza para competir. No basta con una sacudida ahí (en la dirección técnica). Pueden ser buenos técnicos, pero no hay de dónde echar mano. Se requiere una sacudida en todo sentido con Chivas. No veo a Chivas compitiendo por el título”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.