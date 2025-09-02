Las Chivas de Guadalajara una vez más no pudieron sumar de a tres puntos en el Torneo Apertura 2025. La derrota contra Cruz Azul dejó muy dolida a una afición que se está empezando a acostumbrar a los malos resultados, pero de la mano de Gabriel Milito lo que empezó como un sueño se ha convertido en una pesadilla.

El Rebaño Sagrado cayó en casa 2-1 y con ellos siguen sugeridos en el fondo de la tabla general con cuatro puntos de 18 posibles en el puesto 16. Al respecto, la Fecha FIFA puede darle un respiro a Milito y a la plantilla, porque el siguiente fin de semana no jugarán por la Liga MX, pero esto no ha calmado el ánimo de los chivahermanos.

Este 1 de septiembre, en las redes sociales de Chivas lanzaron algunas publicaciones para celebrar el inicio de mes patrio, con un mensaje emotivo de cara a la Independencia de México, sin embargo, un sector del público encontró en Cade Cowell al foco de atención perfecto para desatar su malestar.

Cowell tampoco ha tenido el torneo que se esperaba. FOTO: IMAGO

Y es que algunos internautas todavía cuestionan que Cowell juegue en Guadalajara cuando muchos consideran que es estadounidense, pero su madre es mexicana y con eso le basta para no romper los estatutos del equipo rojiblanco, donde solo han jugado elementos nacionales a lo largo de su historia.

Chivas vs. León: Dónde ver EN VIVO el partido amistoso

Guadalajara sostendrá un partido de preparación el siguiente fin de semana cuando se midan a León ante la falta de actividad por la Fecha FIFA. El partido se jugará en Chicago en punto de las 14:00 horas tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Amazon Primer y Chivas TV.

