Las Chivas de Guadalajara una vez más no pudieron sumar de a tres puntos en el Torneo Apertura 2025. La derrota contra Cruz Azul dejó muy dolida a una afición que se está empezando a acostumbrar a los malos resultados, pero de la mano de Gabriel Milito lo que empezó como un sueño se ha convertido en una pesadilla.
El Rebaño Sagrado cayó en casa 2-1 y con ellos siguen sugeridos en el fondo de la tabla general con cuatro puntos de 18 posibles en el puesto 16. Al respecto, la Fecha FIFA puede darle un respiro a Milito y a la plantilla, porque el siguiente fin de semana no jugarán por la Liga MX, pero esto no ha calmado el ánimo de los chivahermanos.
Este 1 de septiembre, en las redes sociales de Chivas lanzaron algunas publicaciones para celebrar el inicio de mes patrio, con un mensaje emotivo de cara a la Independencia de México, sin embargo, un sector del público encontró en Cade Cowell al foco de atención perfecto para desatar su malestar.
Y es que algunos internautas todavía cuestionan que Cowell juegue en Guadalajara cuando muchos consideran que es estadounidense, pero su madre es mexicana y con eso le basta para no romper los estatutos del equipo rojiblanco, donde solo han jugado elementos nacionales a lo largo de su historia.
Chivas vs. León: Dónde ver EN VIVO el partido amistoso
Guadalajara sostendrá un partido de preparación el siguiente fin de semana cuando se midan a León ante la falta de actividad por la Fecha FIFA. El partido se jugará en Chicago en punto de las 14:00 horas tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Amazon Primer y Chivas TV.