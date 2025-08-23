Chivas logró rescatar un agónico empate por 3-3 ante Tijuana, en un duelo de alta intensidad llevado a cabo en el Estadio Caliente, por la Jornada 6 del Apertura 2025. Después de ir perdiendo por tres goles, el Rebaño mostró carácter y encontró la manera de igualar el marcador, dejando una remontada que evitó un nuevo tropiezo para el equipo de Gabriel Milito.

El segundo gol de Chivas estuvo a cargo de Efraín Álvarez, quien convirtió uno de los mejores goles del certamen. El nuevo ’10’ rojiblanco cumplió con la ley del ex al ejecutar con precisión quirúrgica un tiro libre desde una distancia considerable. Su remate, fuerte y preciso, voló directo hacia el ángulo, dejando sin chances al portero local, Toño Rodríguez, pese a su volada.

Posterior al encuentro, en redes sociales circularon distintas imágenes desde las gradas, en las que se puede apreciar el golazo de Efraín en toda su magnitud. Un video fue grabado justo desde atrás de la portería, donde se observa la potencia y cómo el balón se mete en el ángulo. Otro, desde una grada lateral, también permite admirar el misilazo, confirmando por qué fue uno de los tantos más destacados de la jornada.

Sebastián Abreu elogió el golazo de Efraín Álvarez

En conferencia de prensa, hasta el entrenador de Xolos se mostró encandilado por la pegada de Efraín Álvarez y también de Roberto Alvarado, autor del tercer gol: “Básicamente hoy los dos goles que nos hicieron, les pegan de afuera. Hoy fueron dos golazos espectaculares. No hay mucho análisis de cómo defender ese tipo de situaciones, con dos jugadores de Selección, de muy buen nivel”, reflexionó Sebastián Abreu.

Los números de Efraín Álvarez en Chivas

El atacante mexicoamericano de 23 años está teniendo un buen inicio en su etapa como jugador de Chivas. Efraín Álvarez ya suma dos goles y dos asistencias en ocho juegos oficiales con Chivas, aunque apenas completó 437 minutos. Es decir, que convierte o asiste cada 109′.