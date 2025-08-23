El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Xolos de Tijuana mantuvo a todos los aficionados expectantes por las emociones que dieron un resultado final de 3 a 3. Más allá de los goles, el encuentro tuvo diversas incidencias, con mucha intervención de la árbitra Katia Itzel García y la asistencia del VAR.

La primera nota del partido fue la lesión de Richard Ledezma, que fue sustituido por Alan Mozo cuando el cronómetro marcaba apenas 2 minutos. Sin embargo, en el entretiempo uno de los 3 cambios que decidió Gabriel Milito implicó la salida del lateral derecho, lo que llamó la atención, ya que no llegó a jugar ni un tiempo completo.

En un primer momento se sospechó de una nueva lesión en Chivas, aquejado por la situación física de algunos de sus jugadores. No obstante, el propio entrenador de Chivas reveló que fue una decisión táctica, ya que fue a buscar el empate luego de un primer tiempo deficitario que derivó en la ventaja de un gol para Xolos.

“La lesión inmediata, ni bien comienza el partido, de Richy Ledezma, una baja importante que vamos a tener, veremos el tiempo que le demandará la la recuperación. En ese momento elegimos que lo reemplazara Alan Mozo, que conoce muy bien esa función y lo hizo bien, pero claro, íbamos perdiendo y necesitábamos más extremos que carrileros“, explicó Milito.

Gabriel Milito sacó a Alan Mozo pese a que había ingresado en el primer tiempo

Un código del futbol suele marcar que los jugadores que ingresan desde el banco luego no vuelven a salir. La decisión de sacarlo pese a haber ingresado como suplente puede considerarse como un golpe bajo. No obstante, Gabriel Milito argumentó su determinación en la conferencia de prensa.

“Necesitábamos jugadores con más características de uno contra uno, porque entendíamos que los espacios iban a estar más por afuera que por adentro, sobre todo perdiendo, y ese fue el motivo, uno por lesión y el otro fue una decisión de características y por la necesidad. A lo mejor, si hubiésemos ido ganando, la situación era distinta, pero íbamos perdiendo y necesitábamos del Piojo”, cerró.