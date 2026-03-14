Chivas enfrenta este sábado a Santos Laguna en un partido donde el Guadalajara parte como amplio favorito, aunque el equipo no puede permitirse ningún exceso de confianza. Mientras llega el turno del Primer Equipo, la categoría Sub-21 ya disputó su encuentro ante los Guerreros y dejó un resultado que, aunque se consiguió con mucho sufrimiento, terminó siendo muy positivo para el conjunto rojiblanco.

El partido entre el Rebaño Sagrado y Santos comenzó muy cerrado, con pocas oportunidades claras para ambos equipos. Sin embargo, poco después de iniciar el segundo tiempo, los visitantes lograron abrir el marcador al minuto 49, complicando el panorama para los locales. A partir de ese momento, el Guadalajara incrementó la presión ofensiva hasta que finalmente encontró recompensa al minuto 78, cuando provocaron un penal que fue cobrado con éxito por Diego Latorre para igualar el encuentro.

Tras el empate, los 90 minutos reglamentarios concluyeron sin un nuevo gol, por lo que el reglamento del torneo Sub-21 obligó a disputar una tanda de penales para definir el punto extra. Fue entonces cuando la tensión se apoderó del partido, ya que la serie se extendió más de lo esperado y cada disparo aumentaba la presión sobre los jugadores de ambos equipos.

Después de que ambos equipos fallaran un penal dentro de los primeros cinco intentos, la tanda se prolongó hasta la muerte súbita. La definición continuó hasta llegar a los once cobros por equipo, momento en el que Santos finalmente falló su disparo, permitiendo que Chivas se quedara con el punto extra y cerrara el partido con dos unidades muy valiosas.

El Primer Equipo de Chivas tomará como ejemplo este resultado y buscará superarlo

Con el partido del Primer Equipo a punto de comenzar, el Guadalajara buscará seguir el ejemplo de los juveniles y quedarse con la victoria frente a Santos Laguna. El objetivo del cuerpo técnico es claro: ganar este encuentro y mantener el paso hacia la meta de alcanzar los 31 puntos para la Jornada 13. Para lograrlo, el equipo deberá competir con intensidad desde el inicio y pelear el resultado hasta el silbatazo final.