Cuando parecía que las aguas se habían calmado y el tema de Cade Cowell y su origen mexicoestadounidense era cosa del pasado, en la víspera del encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2024 de la Liga MX entre Atlético San Luis y Chivas, Jürgen Damm volvió a tocar el tema para criticar el fichaje del californiano.

El exfutbolista del América suele ser señalado por sus imprecisos centros pero su crítica sí que ha sido muy directa, pues no dudó en arremeter contra el atacante rojiblanco. El originario de Tuxpan de 31 años no escatimó al mencionar que de los fichajes del Rebaño Sagrado, el de Cowell era el que menos le agradaba.

¿Qué dijo Jürgen Damm sobre Cade Cowell?

“Sí se me hace un poco… de que se ha formado en México cuando nunca estuvo acá. No nació acá y sobre todo, lo ha dicho en entrevistas, que no tiene ninguna conexión con México y hace poco platicando ahí con gente del futbol, me comentaron que en una ocasión lo quisieron traer y que él dijo que no quería saber nada de México”, comentó Damm en una entrevista mano a mano con TUDN.

Por esa razón, el canterano de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), dijo que prefiere a los naturalizados, pues tras una prolongada estadía en el país, sienten más cariño por la nación que alguien como Cade.

“Entonces ahí yo no tengo ningún problema con los naturalizados, con los que vienen a jugar acá, pero bueno, si amas a México y eres mexicano, hay que demostrarlo en entrevistas, en tu vida diaria y en lo que dices. Está bien, súper bien que venga y todo, pero que cuente como formado en México cuando ni él lo cree, pues no lo veo así como muy congruente, pero bueno, uno respeta y de nuestra parte hacer lo que nos toca”, recalcó.

Para Chicharito sí tuvo elogios

En contraste, sobre el regreso de Javier Chicharito Hernández a Guadalajara, lo destacó como uno de los futbolistas mexicanos más importantes de la historia, por lo que su llegada al redil es sumamente relevante.

“Sí, importantísima la llegada de Chicharito, un extraordinario futbolista. Lo he dicho en muchas ocasiones, junto con Rafa Márquez, Andrés Guardado y Hugo Sánchez, son los que mejor carrera tienen. Impresionante lo que han hecho en Europa, en los diferentes equipos en los que han jugado y seguramente le vendrá muy bien a Chivas en ese aspecto”, afirmó.

Será el próximo domingo 4 de febrero en el Estadio Alfonso Lastras cuando los potosinos se enfrenten al Rebaño Sagrado, que recién consiguió un triunfo entre semana contra el Toluca. Ahí, Damm tendrá la oportunidad de hablar en la cancha ante Cade Cowell.