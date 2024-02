El fichaje de Chicharito Hernández ha causado revuelo en la Liga MX. El fenómeno social que representa haber triunfado en Europa y estar de vuelta en el equipo de sus amores, ha provocado que su nombre sea mencionado en cada sala de prensa del resto de los equipos del campeonato mexicano.

Tal es el caso del Atlético de San Luis, club al que enfrentará el Rebaño Sagrado el próximo domingo en la cancha del Alfonso Lastras. Recién los jugadores que asistieron a la última conferencia del equipo tunero, fueron cuestionados sobre Chicharito y el resto de los fichajes del chiverío, a lo que el mediocampista Javier Güémez evadió el tema al decir que no es de su interés lo que hagan o dejen de hacer sus rivales.

¿Qué dijo Javier Güémez sobre los fichajes de Guadalajara?

“No nos preocupa el rival, nos ocupa nuestro trabajo. Así Chivas traiga a Cristiano Ronaldo, Messi o quien sea, nosotros enfocados en lo nuestro. Lo exterior será aparte. Seguramente para ellos será una buena incorporación, pero nosotros, a lo nuestro”, dijo Güémez en la previa.

El capitán del Atlético insistió en que el equipo potosino está mentalizado solamente en volver a la senda del triunfo el próximo domingo ante Guadalajara, un sinodal con el que perdieron la última vez que jugaron. Asimismo, dijo algunas de las claves para derrotar a su próximo rival.

“El domingo debemos enfocarnos en lo que venimos haciendo no en este torneo, sino desde el pasado, aprovechar nuestra fortaleza que es la localía, nuestro juego de conjunto que ya traemos. Debemos seguir siendo fuertes en el orden, proponer, ser intensos y con transiciones rápidas, porque ellos también son muy verticales, pero si nosotros les quitamos el balón, podremos frenarlos”, abundó.

El consejo para poder imponerse ante Chivas

El exjugador del América asumió su rol como capitán de la escuadra potosina y lanzó un consejo al resto de sus compañeros de cara al complicado duelo ante Chivas, que viene de ganar su primer partido en la era de Fernando Gago ante el Toluca.

“Hay que tener siempre presente lo bueno que has venido haciendo, mentalizarte en eso y dejar a un lado en lo que has fallado. Recordar siempre que en casa debemos ganar y no dejar ir más puntos. Si queremos ser un equipo protagonista y calificar director a Liguilla, debemos aferrarnos a las cosas buenas”, dijo Güémez, de 32 años, y pidió más apoyo que nunca a la afición.

“Que vengan apoyar, alentar los 90 minutos, importante que se hagan sentir, que pesen, que aprieten todos los lapsos del partido, ellos son el jugador número 12 y los necesitamos, nosotros jugaremos al mil por hora, parece trillado pero vamos a salir a ganar, que se sientan confiados que serán bien representados en el campo, y que ahora ellos también hagan el domingo su parte que es empujarnos con sus gritos, porras, aplausos, desde las gradas”.