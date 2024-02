Cade Cowell comenzó con el pie derecho su etapa en Guadalajara. La disposición que ha mostrado para adaptarse a Chivas y a la cultura mexicana ha provocado que tenga aún más aceptación por parte de la afición rojiblanca, misma que incluso ya le ha dejado ver esa picardía característica del humor de los mexicanos.

El mexicoestadounidense tiene menos de un mes en el Rebaño Sagrado, pero ya ha demostrado su capacidad en diversas jugadas en las que aflora ese talento por el que Fernando Hierro lo llevó a la Perla Tapatía desde el San José Earthquakes de la MLS. Y hasta el momento, el de Ceres, California, ha respondido en la cancha a sus incesantes críticos.

Sin embargo, aunque Cowell ha metido velocidad a sus clases de español, aún no entiende las bromas que le han jugado, pues además de no comprender bien a bien el idioma, hay algunas referencias que definitivamente no domina, al venir de una cultura distinta. Así ocurrió recientemente cuando un grupo de aficionados se le acercó para pedir autógrafos y fotografías.

¿Cómo fue la broma a Cade Cowell?

Todo marchaba con normalidad hasta que al futbolista nacido en California de madre mexicana le gritaron: “¿Por qué mataste a Renata?”. De inmediato, el momento se viralizó en las redes sociales, pues muchos usuarios entendieron la referencia por su similitud con el personaje Francisco de la película ‘Amarte Duele’ (2002).

En el video se aprecia que en ese momento muchos de los presentes no entendieron el motivo del grito, pero precisamente en redes sociales muchos usuarios sí comprendieron que lo habían comparado con el personaje interpretado por el exmiembro de la banda RBD Alfonso Herrera por el color de su cabello, mismo que usaba el actor en el filme.

Como probablemente Cowell no ha visto la famosa película mexicana, ahora también ha sido víctima de un spoiler, pues el desenlace de la historia ocurre precisamente cuando el personaje interpretado por Alfonso Herrera, Francisco, termina con la vida de Renata, que es interpretada por Martha Higareda, con un disparo.