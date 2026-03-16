Luego de imponerse a Santos Laguna dentro de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara reafirmó su fortaleza en el Estadio Akron, ya que alcanzó nueve partidos consecutivos sin perder en casa.

Nuestras Chivas mantienen su paso firme y ya tiene en la mira los 11 encuentros invicto como local que logró Matías Almeyda, siendo su última derrota el 20 de septiembre de 2025 ante los Diablos Rojos del Toluca.

Desde esa fecha, el Rebaño Sagrado no ha perdido en el Estadio Akron y durante este tiempo registra siete triunfos y un empate. Cabe mencionar que el buen paso del Club Deportivo Guadalajara como local se gestó desde la Jornada 10 del semestre pasado, cuando vencieron a los Rayos del Necaxa.

A partir de ahí, Chivas ha ido sumando resultados positivos frente a rivales como Mazatlán FC, Atlas, Rayados, Pachuca, Querétaro y América, además de firmar una igualada ante Cruz Azul.

Chivas no pierde en el Akron desde el 20 de septiembre.

Señalar que el registro más destacado del Rebaño Sagrado en el Estadio Akron se remonta al Torneo Clausura 2017 bajo el mando de Matías Almeyda, logrando encadenar 11 encuentros consecutivos sin descalabros, con un balance de seis victorias y cinco empates.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Estadio Akron?

El próximo partido del Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Akron será este miércoles 18 de marzo ante el Club León, como parte del compromiso pendiente de la Jornada 9, donde los pupilos de Gabriel Milito buscarán llegar a 10 cotejos sin perder en casa, igualando con esto la racha que dejó Fernando Gago en 2024.