Karol Bernal es una de las jugadoras más recordadas por la afición de Chivas, pero se irá al máximo rival.

Chivas Femenil, a pesar de tener relativamente pocos años como equipo profesional, ya cuenta con futbolistas que dejaron una huella muy importante dentro de la institución y que incluso se han convertido en auténticas leyendas rojiblancas, como ocurre con Alicia Cervantes, máxima goleadora histórica del Club y una de las grandes referentes de toda la Liga MX Femenil.

Sin embargo, también existen jugadoras que, aunque fueron importantes en su momento para el Guadalajara, terminaron continuando su carrera en otros equipos. Ese es precisamente el caso de Karol Bernal, quien hace casi cuatro años salió de Chivas rumbo a Rayadas de Monterrey, despidiéndose con una emotiva carta en la que agradecía al Club y a la afición rojiblanca, asegurando que siempre llevaría al Guadalajara en el corazón.

No obstante, en días recientes comenzó a tomar fuerza la información de que Karol Bernal estaría prácticamente apalabrada para convertirse en nueva jugadora del América Femenil de cara al Apertura 2026, situación que generó molestia entre un sector importante de la afición rojiblanca. Y es que, aunque su salida de Chivas ocurrió hace varios años, muchos aficionados todavía la recordaban con cariño por el nivel y la conexión que llegó a tener con el equipo.

La afición de Chivas nunca olvidó a Karol Bernal a pesar de irse a Rayadas

La despedida de Karol Bernal del Guadalajara fue, en su momento, una de las publicaciones con más interacciones y mensajes de cariño por parte de la afición rojiblanca, reflejando el aprecio que muchos seguidores sentían por ella. Incluso hasta hace poco podían encontrarse comentarios recientes en sus redes sociales donde aficionados le pedían regresar a Chivas o aseguraban extrañarla en el equipo, mensajes que ahora inevitablemente toman un contexto completamente distinto ante su posible llegada al América Femenil.