La defensora terminó su préstamo con los Diablos Rojos tras un gran torneo y su futuro sigue sin resolverse rumbo al Apertura 2026.

Tras la eliminación en los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, Chivas ya comienza a trabajar en la planificación de la próxima temporada. Por ahora, en Verde Valle no han surgido señales de cambios importantes en la estructura deportiva, ya que tanto Antonio Contreras como la directora deportiva Nelly Simón continúan al frente del proyecto rojiblanco.

Sin embargo, mientras el club empieza a definir movimientos de cara al siguiente torneo, uno de los temas que todavía permanece en el aire es el futuro de Karla Martínez. De acuerdo con información del periodista Paco Ánimas, la defensora mexicana ya terminó su vínculo tras el préstamo con Toluca Femenil y las Diablas Rojas buscan quedarse con ella de manera definitiva.

El problema es que, hasta el momento, Chivas no ha definido públicamente qué pasará con la futbolista ni si entra en planes para regresar al Guadalajara. Karla Martínez salió del Rebaño después de perder protagonismo dentro de la plantilla rojiblanca, pues quedó relegada en la rotación y su préstamo a Toluca fue una oportunidad para recuperar continuidad y confianza.

La respuesta futbolística fue positiva, ya que consiguió regularidad y terminó siendo una pieza importante dentro del esquema escarlata. Por eso, en Toluca existe interés en mantenerla dentro del plantel. La zaguera dejó buenas sensaciones durante la temporada, a tal punto de que disputó 19 partidos en el Clausura 2026 y anteriormente 18 en el Apertura 2025.

Casandra Montero será baja en Chivas Femenil

Una de las futbolistas que ya tiene confirmada su salida de Chivas Femenil es Casandra Montero, quien no continuará en el Rebaño rumbo al Apertura 2026. Aunque el club todavía no ha oficializado su próximo destino, distintos reportes apuntan a que podría convertirse en nueva jugadora de Pumas Femenil para la siguiente temporada.