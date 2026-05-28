La portera del Guadalajara no pudo ocultar su tristeza por la salida de una de sus grandes amigas desde hace varios años en el Rebaño.

Chivas Femenil está registrando muchos cambios de cara al Apertura 2026, en donde la directiva encabezada por Nelly Simón continúa haciendo ajustes para el armado del plantel, en donde ya comenzaron a oficializar las bajas para el próximo torneo.

Hasta este momento, el Guadalajara ya confirmó las salidas de Kinberly Guzmán y Casandra Montero, continuando con la reestructuración que tienen planeada para el siguiente torneo, ya que se espera que las bajas se sigan sumando en los próximos días.

Sin embargo, la portera rojiblanca, Blanca Félix, sorprendió a todos al aprovechar sus redes sociales para mandarle un emotivo mensaje para Kinberly Guzmán, con quien compartió durante varios años en el conjunto rojiblanco y con quien generó una de las amistades más importantes en el vestidor tapatío.

“No será fácil acostumbrarme a llegar y no compartir contigo, pero agradezco el camino que hemos vivido juntas, mi pariente. Siempre contigo, lo demás lo sabes. Te quiero mucho”, escribió la cancerbera a la exdefensora del Guadalajara.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.