El ciclo de la mediocampista en el Rebaño ha llegado a su fin según informó el propio club en un comunicado.

Chivas Femenil continúa con su planeación de cara al Apertura 2026, en donde la polémica vuelve a aparecer en el horizonte rojiblanco tras el anuncio oficial de la salida de Casandra Montero del plantel después de cinco años.

En medio de la controversia sobre el armado del plantel para el próximo torneo, se confirmó que la mediocampista de 31 años de edad ha dejado de pertenecer al Guadalajara tras un comunicado en el que la institución le agradeció por su profesionalismo.

“La planeación rumbo al Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX Femenil continúa, por lo cual el Club Deportivo Guadalajara informa que el ciclo de Casandra Montero como jugadora de Chivas Femenil ha concluido.

“Agradecemos a Casandra todo el trabajo, la entrega, el compromiso y el amor por los colores de Chivas Femenil durante este tiempo, y le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, indicaba el comunicado.

Legado de Casandra Montero en Chivas Femenil

Casandra llegó como refuerzo para el Apertura 2021 proveniente del Mazatlán, convirtiéndose de inmediato en una de las referentes en el plantel por su gran nivel y entrega.

Durante su lapso como rojiblanca disputó 177 partidos de Liga MX con el Guadalajara, logrando coronarse campeona en el Clausura 2022 y Campeona de Campeonas en del 2021-22, por lo que su nombre estará siempre en los libros del chiverío.

¿Cuál sería el futuro de Casandra Montero?

Aunque no se ha hecho oficial, hay rumores que apuntan a que la mediocampista se enfilaría a ser refuerzo de Pumas Femenil para el Apertura 2026, reencontrándose con excompañeras rojiblancas como Montse Hernández, Wendy Toledo o Jashia López.