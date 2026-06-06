La llegada de Kevin Castañeda al Guadalajara parece inminente, ya que Chivas y Xolos habrían llegado a un entendimiento.

La directiva del Club Deportivo Guadalajara continúa avanzando en la conformación de su plantilla de cara al Torneo Apertura 2026 y todo indica que Kevin Castañeda será el primer refuerzo del equipo de Gabriel Milito.

El mediocampista mexicano estaría reportando con el Rebaño Sagrado el próximo 15 de junio, fecha en la que la escuadra tiene programado el inicio de su pretemporada.

Los futbolistas están citados para presentarse en Verde Valle ese día con el objetivo de realizar los exámenes médicos y físicos de rutina antes de comenzar los trabajos en cancha.

En ese sentido, se espera que Kevin Castañeda forme parte del grupo que iniciará formalmente la preparación para el siguiente semestre, donde buscarán ser de nueva cuenta protagonistas.

Kevin Castañeda será jugador de Chivas.

La llegada del jugador procedente de Xolos de Tijuana se encuentra prácticamente encaminada luego de que las directivas alcanzaran un acuerdo para concretar la transferencia.

¿Cuál fue la negociación entre Chivas y Xolos por Kevin Castañeda?

De acuerdo con reportes, Chivas desembolsará alrededor de tres millones de dólares por la operación, además de ceder la carta de Yael Padilla como parte de la negociación, aunque se estableció una cláusula de compra, así que en los próximos días se espera que se haga oficial.