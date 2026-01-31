El Club Deportivo Guadalajara pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026 y lo confirmó este sábado tras vencer 2-3 al Atlético de San Luis dentro de la Fecha 4 con goles de Richard Ledezma,Armando González y Daniel Aguirre.

Tras el silbatazo final en el Estadio Libertad Financiera, el jugador de Chivas, Luis Romo, dejó en claro la ambición que existe dentro del plantel, con un mensaje que seguramente encenderá el entusiasmo de la afición rojiblanca.

“Hoy somos un grupo más fuerte, más cerrado y creo que eso se está notando, se ve el respaldo de cada uno de los que entran y claro que estamos para competir por todo“, comentó en entrevista con ESPN.

Sin embargo, el exjugador de Querétaro y Cruz Azul no se mostró del todo satisfecho pese a la victoria ante Atlético de San Luis, ya que reconoció que al equipo le faltó elevar su nivel de juego.

“Una victoria muy importante, pero nos faltó poco rendimiento, no tuvimos ese control de juego que nos gusta, pero hay ocasiones que hay que ganar como sea y hoy fue una de esas“, señaló.

Cabe mencionar que gracias a este triunfo, el Club Deportivo Guadalajara se mantiene en la cima de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 12 puntos, con un balance de cuatro victorias en la misma cantidad de encuentros disputados.

¿Cuándo juegan las Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El próximo partido de Chivas será ante Mazatlán FC, dentro de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026, a celebrarse en la cancha del Estadio El Encanto el viernes 6 de febrero, a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes.