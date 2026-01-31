Chivas consiguió un triunfo enorme este sábado ante Atlético San Luis, en una plaza siempre complicada y frente a un rival que exigió al máximo. Al final, el Guadalajara logró sacar los tres puntos y mantener su gran momento en el Clausura 2026, aunque la polémica no estuvo ausente y una de ellas se generó dentro del propio Rebaño, con Armando González como protagonista.

Gabriel Milito, fiel a su forma de manejar los partidos, decidió sacar de cambio a la Hormiga en el segundo tiempo, esta vez al minuto 65. A diferencia de encuentros anteriores, el delantero rojiblanco se mostró visiblemente molesto al salir del campo, lo que generó especulación entre la afición: algunos lo interpretaron como rebeldía ante la decisión del técnico, mientras que otros lo vieron como una clara muestra de su autoexigencia.

Sin embargo, una imagen publicada posteriormente parece aclarar por completo la situación. El propio Armando González se tomó una selfie, difundida por la cuenta oficial de Chivas, en la que aparece sonriente junto a Diego Campillo, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda, justamente los jugadores que ingresaron de cambio, siendo el Cuate quien ocupó su lugar en el campo. La fotografía fue titulada “EL CLUB UNIÓN”, en referencia al primer nombre del Guadalajara y al homenaje presente en el nuevo jersey.

Más allá del gesto, el partido fue uno de los que más trabajo le costó a González, a pesar de haber marcado el gol del triunfo. El delantero tuvo poca asociación con sus compañeros durante varios tramos del encuentro, un aspecto que deberá seguir puliendo para consolidarse como un atacante cada vez más completo, especialmente pensando en su proyección rumbo a la Copa del Mundo.

Armando González metió un gol en la línea del fuera de lugar, pero fue legal

La polémica arbitral también se hizo presente con la anotación de Armando González, ya que el ángulo de la transmisión daba la impresión de que el delantero estaba adelantado. Sin embargo, el nuevo sistema de revisión de la Liga MX validó la jugada, confirmando que el gol fue legal y despejando cualquier duda sobre la acción que terminó dándole el triunfo a Chivas.