La visita de Chivas al Atlético de San Luis estuvo lleno de emociones desde el primer tiempo, en donde el arranque de la parte complementaria también estuvo llena de emociones en donde Armando González le demostró a Joao Pedro que nuevamente le competirá por el campeonato de goleo.

El Guadalajara había sido empatado por una gran anotación del delantero italobrasileño al comienzo del segundo tiempo; sin embargo, el chiverío no se guardó nada para recuperar la ventaja a la brevedad y así lo consiguieron.

En una gran jugada por el centro del campo de Efraín Álvarez que mandó un pase filtrado para la llegada de Bryan González, quien mandó un pase elevado al corazón del área chica para que la Hormiga rematara de cabeza para mandar la pelota al fondo de las redes.

La jugada generó múltiples dudas de parte del árbitro asistente y hasta de los defensores potosinos; sin embargo, tras la revisión en el VAR con la nueva tecnología semiautomática se confirmó que el delantero del chiverío estaba bien ubicado, por lo que su gol subió al marcador.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo doméstico se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero en la cancha del Estadio El Encanto cuando visiten al Mazatlán, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.