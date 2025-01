Las Chivas de Guadalajara igualaron 1-1 frente a Tigres UANL, en un encuentro que marcó el regreso del entrenador serbio, Veljko Paunovic, al Estadio Akron. La afición rojiblanca lo recibió entre abucheos, pues a pesar de su buen trabajo, hoy dirige a un rival en la Liga MX, algo que no cayó bien en los fanáticos del Rebaño.

En conferencia de prensa posterior al partido, Paunovic reconoció que “fue extraño” estar en el banquillo de en frente, aunque aclaró que el gol tempranero de Chivas lo obligó a centrarse en el juego. Entre otras cosas, además, recordó un momento clave de su etapa en el Rebaño: cuando decidió rechazar la oferta del Almería para continuar como estratega rojiblanco.

Veljko Paunovic opinó sobre la salida de Martín Anselmi

En medio de toda la polémica que generó en la Liga MX la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul, para convertirse en entrenador del Porto, Veljko Paunovic explicó por qué en su momento rechazó la oferta del Almería de España: “Yo simplemente, cuando ocurrió esta situación, escuché a mi corazón y a la gente con la que estaba trabajando. Tenía que mirar a la cara y decir: ‘Yo voy con lo que me he comprometido a hacer’. Y cuando ya no tenía fuerzas, porque ya estuve, digamos, totalmente desgastado, también levanté la mano”, expresó el DT de Tigres.

Sin embargo, Paunovic también intentó mostrarse comprensivo: “Desde luego que entiendo también los desafíos que ocurren cuando hay tentaciones de este tipo. Que el equipo es igual de grande, pero desde otra perspectiva, que es continente europeo, que pueden tentar a todos nosotros como entrenadores. Pero también quiero decir que aquí se están haciendo las cosas muy bien”, sentenció.

Paunovic elogia la Liga MX

El técnico serbio no escatimó en elogios hacia la Liga MX y los proyectos bien estructurados: “Es una liga que a mí me encanta y muy competitiva. Se tiene todo aquí. Y también felicitar a todos los clubes que hacen un gran trabajo de no solamente fichar buenos jugadores competitivos, sino también a los entrenadores inteligentes. Hay gente interesante. Pero desde luego que, en mi caso, yo pienso que es muy importante estar y hacer lo que uno siente que es correcto”, concluyó Veljko Paunovic al ser consultado sobre la salida de Anselmi.

Los abucheos del Estadio Akron para Veljko Paunovic