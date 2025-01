Chivas de Guadalajara empató 1 a 1 con Tigres en la tercera jornada del Clausura 2025 en el Estadio Akron. El tanto del equipo local lo convirtió Teun Wilke cuando recién iban 4 minutos del primer tiempo. En el final de esa primera etapa Juan Brunetta fue quien encontró el empate para su equipo.

En conferencia de presan, Óscar García Junyent se lamentó por las lesiones y remarcó que todavía no pudo tener a todos los futbolistas de la plantilla a su disposición. “Si ya hubiera el 100 por ciento el equipo que quisiera, a lo mejor sería mal entrenador. Son jugadores con experiencia, pero hoy los primeros 20 minutos me ha gustado, fuimos muy superiores”, comentó.

En conferencia de prensa, el español agregó: “No ha habido un entrenamiento donde haya podido contar con todos los jugadores, cuando todo mundo esté bien seremos más fuertes”. Justamente, hablando de lesiones se refirió a Alan Pulido, quien no pudo ser de la partida debido a una molestia.

“Ha tenido molestias en la rodilla que tuvo una lesión y tenemos que ir día a día viendo. Lleva desde octubre sin competir y en tan cortas como la Liga no te puedes arriesgar. Va a estar cuando su cuerpo diga que va a estar”, manifestó con seguridad García Junyent.

En lo que tuvo razón Óscar García Junyent

Antes del partido se dio la sorpresa de que Óscar García Junyent no había incluido a Ricardo Marín entre los convocados. Que no fuera titular no sorprendía, pero que ni siquiera integrara el banco no se esperaba. Además, el español mandó a Javier Hernández al banquillo. De esa manera, la realidad le dio la razón a él ya que su elegido, Teun Wilke, fue el encargado de marcar para el Rebaño.