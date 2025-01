Chivas de Guadalajara llevó adelante su tercer partido en el Clausura 2025. El Rebaño Sagrado empató 1 a 1 con Tigres y los goles los convirtieron Teun Wilke y Juan Brunetta. Además de no haber podido ganar ni haber encontrado un estilo de juego claro, el equipo no pudo capitalizar las situaciones que generó.

“No puedo estar contento porque no hemos ganado. Lo que quiero es que toda la gente se sienta orgullosa, creo que podemos sentirnos orgullosos del equipo. Tuvimos ocasiones muy claras ante un equipo que hasta hoy, era el mejor equipo de la Liga, para mí con una plantilla extraordinaria, top 3″, analizó Óscar García Junyent.

Una mala noticia que se generó ni bien comenzó el encuentro fue la lesión de Daniel Flores, el joven que estaba haciendo su debut. Sobre esa situación habló el director técnico de Chivas, agregando cuál es su impresión sobre los jóvenes que llegan al primer equipo.

“Lo que me ha motivado es su nivel, tienen para rendir para jugar. En qué contexto pueden jugar, hoy era favorable para Hugo (Camberos) y para Yael (Padilla). No miro el carnet de identidad, ojalá muchas veces me den la razón, cómo Cade (Cowell) y Teun (Wilke). Estoy contento por ello”, expresó el europeo.

Daniel Flores se lesionó tempranamente y tuvo que ser reemplazado. (Getty)

La lesión de Daniel Flores

El joven defensor de Chivas tuvo una muy mala fortuna debido a la temprana lesión en su partido debut. A los 12 minutos se lo vio tendido en el suelo del campo de juego, e inmediatamente se realizó el cambio que dejó a Mateo Chavéz en la cancha.

La lesión de Flores entrega toda la sensación de que se trata de un desgarro. Que es un tema muscular casi no quedan dudas, por cómo se tomó la parte posterior de su muslo el futbolista. Sin embargo, resta conocer el parte médico oficial que dará seriedad al diagnóstico.