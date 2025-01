Vaya momento vergonzoso que deja mal parado al futbol mexicano cuando se dio a conocer la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul para emigrar al Porto de Portugal, por tal motivo la mayoría del gremio nacional levantó la voz en contra de este tipo de acciones que se han presentado en dos ocasiones en menos de seis meses.

Y es que a las Chivas de Guadalajara les sucedió algo muy similar cuando Fernando Gago se fue a Boca Juniors dejando el proyecto deportivo totalmente tirado y peor aún, mintiéndole a los propios futbolistas y sin dar la cara cuando ya todo estaba arreglado con el conjunto Xeneize, lo cual dejó una muy mala imagen del entrenador argentino en México.

Yayo de la Torre llama traicionero a Martín Anselmi

Eduardo de la Torre es uno de los futbolistas históricos del Rebaño Sagrado, campeón en 1987 y pieza clave para ese campeonato que justamente disputaron ante Cruz Azul. Al finalizar su etapa como jugador también fue técnico de Chivas y directivo de La Máquina, es decir, hay pocos personajes tan autorizados para hablar del tema como el famoso Yayo, quien le dio con todo a Anselmi.

Yayo de la Torre también fue directivo de Cruz Azul. Foto: Imago7/Eloy Castillo

“No hay otra palabra, sobre aviso no hay traición, ya estamos avisados aquí. Con cierto tipo de técnicos, de ciertas nacionalidades que no puedes confiar en ellos, algunos, tampoco voy a generalizar. Hubo un ejemplo muy triste (Fernando Gago), la verdad y es muy triste. Hay que seprarar el trabajo con la realidad. Ya sé que está un papel (contrato), pero ese ¿quién lo hace o qué? Desde que existe ese papel creo que él ya está anticipando esta situación”.

“Mientras no haya una razón contundente y justa, yo digo que no (no permitiría cláusula de rescisión). Eso es nuevo no se usaba antes, Es una traición total. Es que no aprendemos, no aprendemos, ya nos pasó una vez, vamos a la siguiente y no hubo cambio, igualita. Lo que dice Rafa, un técnico mexicano, darle la vuelta con un DT mexicano el que tú me digas”, fue lo que explicó el Yayo De la Torre en La Última Palabra de Fox Sports.