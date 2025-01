Ricardo Peláez fue director deportivo de las Chivas de Guadalajara del 2019 al 2022 y aunque sus resultados nunca fueron los que esperaba la afición, siempre ha defendido su gestión en cuanto a la salida de varios jugadores canteranos al primer equipo, no obstante, su salida se dio en los mejores términos con Amaury Vergara y esta es una de las bases que le permiten hablar de lo que sucede con Martín Anselmi y Cruz Azul.

En la emisión de Futbol Picante del miércoles 22 de enero del 2025, Peláez Linares, quien tuvo en el Rebaño Sagrado su mayor logro unas Semifinales en el 2020, explotó contra la decisión de Martín Anselmi de dejar a La Máquina para irse al Porto de Portugal, lo cual se hizo más evidente cuando Javier Alarcón salió en defensa del entrenador.

Ricardo Peláez manda a terapia a Javier Alarcón

Y es que la postura de Alarcón era defender a Anselmi por querer una mejora en sus condiciones laborales y también económicas, como cualquier otro trabajador que puede cambiar de empresa con una propuesta más beneficiosa, pero Peláez Linares puso en entredicho el compromiso, profesionalismo y la palabra del técnico argentino.

Javier Alarcón salió en defensa de Anselmi. Foto: Imago7/Ulises Naranjo

“Primero que nada vete a terapia, necesitas una buena terapia (Javier Alarcón). Qué importa lo que pensemos nosotros, y ¿La afición de Cruz Azul?, la afición de Cruz Azul merece respeto. No tienes una palabra, no firmaste un compromiso, no te subieron el sueldo dos veces en un año, ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el compromiso?”.

“Que salga y dé la cara, que salga y diga algo a la afición, Anselmi hace 11 días dijo que lo volverían a intentar juntos hasta el final. ¿Dime si eso no es una traición? Por el amor de Dios, está dejando en la fecha dos a un equipo que él planeó, le dieron las llaves de toda la institución, cambió el equipo de sede, se lo llevó a CU, a una sede complicada, hizo lo que quiso y ahora ni siquiera le dice adiós a la afición y se larga. Me parece una deslealtad total”, mencionó Peláez Linares.

Otro de los que defendieron a Anselmi fue un exfutbolista de Chivas como Jared Borgetti, quien al igual que Alarcón, aseguró que nadie trabaja únicamente por gusto, ya que también se requiere de aprovechar las oportunidades para marcharse adonde haya mejores condiciones para forjar el patrimonio de tu familia.